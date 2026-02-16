Память воинов-интернационалистов почтили в Хабаровске

В День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в Хабаровске прошли торжественное мероприятие, шествие и возложения цветов к памятникам воинам, погибшим в локальных военных конфликтах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На торжественном собрании в Доме офицеров Восточного военного участников приветствовали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. Дмитрий Демешин отметил особую доблесть дальневосточников и напомнил, что еще до начала Великой Отечественной войны жители нашего региона защищали границы государства во время локальных конфликтов.
— Мы свято храним память о погибших в боевых действиях на КВЖД, на озере Хасан, реке Халхин-Гол. Их имена увековечены в Хабаровске на пилонах мемориала воинам, погибшим в вооруженных конфликтах и локальных войнах. Мы помним летчиков, военных инженеров и специалистов ПВО, которые в послевоенное время оказывали помощь братским народам Китая и Кореи в борьбе за становление государственности, зачастую ценою собственной жизни, — сказал глава региона.
Дмитрий Демешин отметил, что в Хабаровском крае проживает 28,5 тысячи ветеранов боевых действий. Их объединяют филиалы «Российского союза ветеранов Афганистана», «Боевого братства» и других общественных организаций. Ветераны активно вовлечены в сбор помощи участникам СВО и жителям освобождённых территорий, воспитывают новые поколения патриотов своей Родины.
В ходе торжественного собрания губернатор Хабаровского края вручил Почетные грамоты и благодарственные письма деятелям искусства, журналистам, членам ветеранских организаций.
Участник Афганской войны и ряда других локальных конфликтов генерал-лейтенант Михаил Носулев отметил, что около полутора миллионов наших соотечественников приняли участие в боевых действиях на территории тридцати стран мира. И сегодня в условиях проведения специальной военной операции ветераны боевых действий, прошедшие Афганистан, Чечню и другие локальные конфликты, вновь встают в строй. Они делятся бесценным опытом с молодым поколением защитников, участвуют в патриотическом воспитании молодёжи, прививая им главные качества: мужество, честь, доблесть и любовь к Родине.
— Для тех, кто участвовал в боевых действиях, для родных и близких воинов, отдавших свои жизни на благо Отечества, эта дата навсегда остаётся болью сердца. Тысячи воинов-интернационалистов отдали свои жизни, защищая государственные интересы. Мы помним и гордимся мужеством тех, кто вернулся, опалённый войной, с подорванным здоровьем, изжигающим душевные раны. Мы помним о нашем долге перед ними, — сказал Михаил Носулев.
Завершились памятные мероприятия возложением цветов к мемориалам.