Память воинов-интернационалистов почтили в Хабаровске

Участник Афганской войны и ряда других локальных конфликтов генерал-лейтенант Михаил Носулев отметил, что около полутора миллионов наших соотечественников приняли участие в боевых действиях на территории тридцати стран мира. И сегодня в условиях проведения специальной военной операции ветераны боевых действий, прошедшие Афганистан, Чечню и другие локальные конфликты, вновь встают в строй. Они делятся бесценным опытом с молодым поколением защитников, участвуют в патриотическом воспитании молодёжи, прививая им главные качества: мужество, честь, доблесть и любовь к Родине.