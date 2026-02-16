Излишняя ворчливость на работе может закончиться выговором и увольнением

Постоянное ворчание сотрудника, которое мешает работе коллектива, может стать основанием для дисциплинарного взыскания и даже увольнения. Об этом «Абзацу» рассказала юрист Екатерина Нечаева.
По ее словам, важно различать конструктивную критику и поведение, которое лишь создает напряжение в коллективе. Если замечания направлены на улучшение работы, руководство должно их рассмотреть. Но если сотрудник просто конфликтует и отвлекает коллег, это может расцениваться как нарушение трудовой дисциплины.
В таком случае применяются стандартные меры: сначала замечание, затем выговор. Если нарушения продолжаются, работодатель вправе расторгнуть трудовой договор.
Ранее юрист Иван Курбаков напомнил, что увольнение через мессенджер незаконно. По его словам, уведомление через чат или видеосвязь не подтверждает, что сотрудник получил и понял информацию, и не заменяет официальное оформление документов в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
