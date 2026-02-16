Излишняя ворчливость на работе может закончиться выговором и увольнением

По ее словам, важно различать конструктивную критику и поведение, которое лишь создает напряжение в коллективе. Если замечания направлены на улучшение работы, руководство должно их рассмотреть. Но если сотрудник просто конфликтует и отвлекает коллег, это может расцениваться как нарушение трудовой дисциплины.