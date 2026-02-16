Ричмонд
Котяков рассказал об уровне безработицы в России

Котяков: безработица в России составляет 2,2%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Безработица в России сегодня достигла 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Мы сегодня имеем 2,2% безработицы. Мы сегодня имеем почти 75 миллионов человек в активной занятости за последние пять-шесть лет», — сказал Котяков на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».

Министр добавил, что за этот период прирост в кадровой занятости составил 2 миллиона человек.

