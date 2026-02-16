Котяков рассказал об уровне безработицы в России

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Безработица в России сегодня достигла 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Мы сегодня имеем 2,2% безработицы. Мы сегодня имеем почти 75 миллионов человек в активной занятости за последние пять-шесть лет», — сказал Котяков на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».
Министр добавил, что за этот период прирост в кадровой занятости составил 2 миллиона человек.
