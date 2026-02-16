Ричмонд
В Молдове опять подорожает электричество: На сколько повысятся тарифы для конечных потребителей

Окончательное решение о размере тарифа должно принять НАРЭ, с учётом снижения цены на электроэнергию, которую производят ТЭЦы — Termoelectrica и CET Nord.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове снова могут вырасти тарифы на электричество. По крайней мере повысить цены для бытовых потребителей просят и Premier Energy, и FEE Nord, пишет @glossamd.

Например, по расчётам поставщика электроэнергии в Кишинёве, центре и на юге Молдовы (Premier Energy), один киловатт-час должен стоить 3,83 лея. Сейчас тариф составляет 3,59 лея за кВт*ч. То есть рост примерно на 7%.

Поставщик на севере страны (FEE Nord) рассчитал, что тариф должен составить 4,32 лея за кВт*ч, на 8% больше, чем сейчас — 4 лея.

Запрос о повышении тарифа на транспортировку электроэнергии подала запрос и Moldelectrica: с 26 до 30 банов за кВт*ч. При этом госкомпания Energocom, которая импортирует электроэнергию, закупает её у местных производителей и продает операторам Premier Energy и FEE Nord, запросила снижение тарифа с 2,65 до 2,61 лея за кВт*ч.

Окончательное решение о размере тарифа должно принять НАРЭ, с учётом снижения цены на электроэнергию, которую производят ТЭЦы — Termoelectrica и CET Nord.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».

В посте на Facebook Михалаке поставила под сомнение обязанность приносить извинения и потребовала, в свою очередь, моральной и материальной компенсации от Майи Санду (далее…).

Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».

Политик выступила с жёсткой критикой поведения европейских чиновников и Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности (далее…).

Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.

Страна уже несколько лет последовательно обрубает связи в рамках СНГ, выходит из соглашений, обещая взамен двусторонние договорённости и новые рынки, на деле — старые рынки теряются, новые не успевают появиться (далее…).

