В Молдове опять подорожает электричество: На сколько повысятся тарифы для конечных потребителей

Запрос о повышении тарифа на транспортировку электроэнергии подала запрос и Moldelectrica: с 26 до 30 банов за кВт*ч. При этом госкомпания Energocom, которая импортирует электроэнергию, закупает её у местных производителей и продает операторам Premier Energy и FEE Nord, запросила снижение тарифа с 2,65 до 2,61 лея за кВт*ч.