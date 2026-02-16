В Молдове опять подорожает электричество: На сколько повысятся тарифы для конечных потребителей

В Молдове снова могут вырасти тарифы на электричество. По крайней мере повысить цены для бытовых потребителей просят и Premier Energy, и FEE Nord, пишет @glossamd.
Например, по расчётам поставщика электроэнергии в Кишинёве, центре и на юге Молдовы (Premier Energy), один киловатт-час должен стоить 3,83 лея. Сейчас тариф составляет 3,59 лея за кВт*ч. То есть рост примерно на 7%.
Поставщик на севере страны (FEE Nord) рассчитал, что тариф должен составить 4,32 лея за кВт*ч, на 8% больше, чем сейчас — 4 лея.
Запрос о повышении тарифа на транспортировку электроэнергии подала запрос и Moldelectrica: с 26 до 30 банов за кВт*ч. При этом госкомпания Energocom, которая импортирует электроэнергию, закупает её у местных производителей и продает операторам Premier Energy и FEE Nord, запросила снижение тарифа с 2,65 до 2,61 лея за кВт*ч.
Окончательное решение о размере тарифа должно принять НАРЭ, с учётом снижения цены на электроэнергию, которую производят ТЭЦы — Termoelectrica и CET Nord.
