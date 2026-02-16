Ричмонд
В Татарстане хотят упразднить поселок Покровский

В Татарстане хотят упразднить поселок Покровский, распложенный на территории Новотумбинского сельского поселения Нурлатского района. Соответствующий законопроект в Госсовет РТ внес районный совет. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Поселок Покровский утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. На территории населенного пункта не имеется постоянно проживающего населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений, иных объектов недвижимого имущества», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, отмечается, что отсутствуют основания для возобновления постоянного проживания и жизнедеятельности людей в этом поселке.

Инициативу об упразднении населенного пункта во время обсуждений поддержали жители Новотумбинского сельского поселения.

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета республики.

