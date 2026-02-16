В Омской области в январе на треть выросла стоимость килограмма огурцов

Омскстат опубликовал данные об инфляции за январь 2026 года. Цены выросли на 1,9%. Продукты питания подорожали в среднем на 2,3%. Больше всего подорожали свежие овощи.
Так, рекордсменом по удорожанию за килограмм стали огурцы. Их цена увеличилась на 29,1%. Помидоры прибавили 19,4% стоимости. Морковь стала дороже на 18,1%. Свекла выросла в цене на 18%. Капуста подорожала на 16,4%. Картофель прибавил 14,1%.
Кстати, некоторые продовольственные товары, напротив, подешевели. Так, апельсины упали в цене на 1,9%. Вареная колбаса потеряла 1,8% стоимости. Оливковое масло стало дешевле на 1,7%.Непродовольственные товары выросли в цене на 1%. Парфюмерия и косметика прибавили почти 5%. Бытовая техника и топливо подорожали на 2−2,8%. Услуги стали дороже в среднем на 2,4%. Причина кроется в тарифах на транспорт и ЖКХ. Для сравнения в январе прошлого года рост цен составлял 2,1%. В декабре 2025 года инфляция была на уровне 0,3%.
