В Омской области в январе на треть выросла стоимость килограмма огурцов

Кстати, некоторые продовольственные товары, напротив, подешевели. Так, апельсины упали в цене на 1,9%. Вареная колбаса потеряла 1,8% стоимости. Оливковое масло стало дешевле на 1,7%.Непродовольственные товары выросли в цене на 1%. Парфюмерия и косметика прибавили почти 5%. Бытовая техника и топливо подорожали на 2−2,8%. Услуги стали дороже в среднем на 2,4%. Причина кроется в тарифах на транспорт и ЖКХ. Для сравнения в январе прошлого года рост цен составлял 2,1%. В декабре 2025 года инфляция была на уровне 0,3%.