Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре 21 февраля отпразднует Широкую Масленицу

В воскресенье в Хабаровский край придет долгожданная весна — жители региона отпразднуют Широкую Масленицу. Традиционные гуляния, посвященные народному празднику, состоятся в субботу 21 февраля. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
В крупнейших городах региона — Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре — Масленица обещает быть по-настоящему народной. Она пройдет сразу на нескольких площадках.
В Хабаровске массовые гуляния состоятся во всех районах города.
В Краснофлотском районе народные гуляния пройдут с 13 до 15 часов на площади перед кино-развлекательным комплексом «Хабаровск».
В Железнодорожном районе зиму проводят с 12 до 14 часов на территории сквера Дома культуры поселка им. Горького.
В Кировском районе встретят весну с 13 до 15 часов на территории ДК Хабаровского НПЗ.
Жителей Индустриального района приглашают на базу отдыха «Дельфин». Гуляния здесь начнутся ровно в полдень.
Центром общегородского праздника по традиции станет территория нижнего городского пруда на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара. Масленица ждет своих гостей с 13 до 15 часов.
Комсомольчане смогут встретить весну на территориях уДК «Алмаз» и ДК Авиастроителей, а также в Силинском парке. Главные события развернутся на площади у Драмтеатра в полдень.
Гостей праздника ждут театрализованные представления, выставки декоративно-прикладного творчества, фотозоны, традиционные масленичные забавы и конкурсы. Не обойдется без бойкой торговли. Главным символом Масленицы по традиции станут блины. Сожжение чучела символизирует прощание с зимой и приход весны.