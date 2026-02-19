В Федерации профсоюзов рассказали, как можно сократить рабочий день

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Работодатель может сократить рабочий день, сохранив при этом зарплату, если это предусмотрено в коллективном договоре, сообщили РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).