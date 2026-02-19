В Федерации профсоюзов рассказали, как можно сократить рабочий день

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Работодатель может сократить рабочий день, сохранив при этом зарплату, если это предусмотрено в коллективном договоре, сообщили РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Работодатель может сократить рабочий день с сохранением зарплаты, если хочет стимулировать работников к меньшим трудозатратам, например, предусмотрев это коллективным договором или соглашением», — говорится в сообщении.
В ФНПР уточнили, что также возможен перевод работника на дистанционную работу или установление гибкого графика работы.
«Любые изменения режима рабочего времени, улучшающие положение работника, могут устанавливаться по соглашению сторон трудовым, коллективным договором или соглашением в сфере труда», — заключили в ведомстве.