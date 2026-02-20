В ГД предложили обеспечить дома бойцов СВО газом за счет государства

«Вопрос поддержки тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает национальные интересы, является для нас безусловным приоритетом. Мы видим, что многие ребята после демобилизации возвращаются в свои дома, расположенные в сельской местности или в районах, где инфраструктура оставляет желать лучшего. Нередко они сталкиваются с отсутствием элементарных бытовых условий, что создает дополнительные трудности для их семей», — уточнил он.