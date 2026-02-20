В ГД предложили обеспечить дома бойцов СВО газом за счет государства

«Мы предлагаем внедрить механизм, при котором все работы по подключению домовладений участников специальной военной операции к централизованным сетям будут проводиться за государственный счет. Это касается трех основных направлений: газификация, электрификация и водоснабжение», — сказал он.
Депутат уточнил, что программа будет действовать там, где есть техническая возможность, — проложены магистральные газопроводы, линии электропередач или водопроводные сети.
«Важно понимать, что сегодня стоимость подведения газа до границ участка и разводки внутри дома может исчисляться сотнями тысяч рублей. Для семьи, чей кормилец находится на службе, это зачастую неподъемная сумма. Мы настаиваем на том, чтобы эти затраты брало на себя государство в лице федеральных или региональных властей», — добавил политик.
Панеш отметил, что речь идет не только о субсидировании уже понесенных расходов, но и об организации самого процесса. По его словам, необходимо создать понятный алгоритм: подал заявление — получил помощь.
«Местные администрации и газораспределительные организации должны взять на себя функции по проведению труб до дома, установке необходимого оборудования внутри помещений, подключению к электросетям и водоснабжению. Люди не должны бегать по инстанциям, собирать справки и искать деньги. Это задача государства — обеспечить достойный уровень жизни тем, кто обеспечивает нашу безопасность», — сказал парламентарий.
Кроме того, по словам депутата важно провести консультации с руководителями регионов, чтобы оценить объем потребностей и составить дорожные карты.
«Вопрос поддержки тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает национальные интересы, является для нас безусловным приоритетом. Мы видим, что многие ребята после демобилизации возвращаются в свои дома, расположенные в сельской местности или в районах, где инфраструктура оставляет желать лучшего. Нередко они сталкиваются с отсутствием элементарных бытовых условий, что создает дополнительные трудности для их семей», — уточнил он.
Депутат сообщил, что предложения будут направлены в профильные министерства и ведомства для последующего включения в федеральные целевые программы.
«Уверен, что эта мера охватит десятки тысяч семей и позволит им быстрее адаптироваться к мирной жизни, занимаясь обустройством своего быта, а не решением коммунальных проблем», — заключил политик.