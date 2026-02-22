Роскомнадзор назвал истинную причину блокировки Telegram

Российское надзорное ведомство констатирует, что мессенджер создает и системно поддерживает инфраструктуру, способствующую незаконному распространению персональных данных граждан России. Речь идет о так называемых сервисах «интернет-пробива», которые собирают личную информацию.
Из этих данных можно собрать досье на жителей страны, что подрывает безопасность граждан и общества. Россия настаивает на удалении и блокировке таких сервисов. Несмотря на то, что Telegram активно взаимодействует с российскими надзорными органами, проблема не решается системно. Вместо удаленных ресурсов появляются новые.
Отметим, что замедление мессенджера вызвало противоречивую реакцию в России как среди представителей власти, так и в обществе. Мерами возмутился депутат Сергей Миронов, отметивший, что блок ресурса мешает общению бойцов СВО с родными. Впоследствии стало известно, что в зоне СВО ограничений работы мессенджера пока не планируется.