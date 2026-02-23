Сын режиссёра Роба Райнера, обвиняемый в убийстве отца, не признаёт свою вину

«Ник Райнер не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени и содержится под стражей без права внесения залога по делу о гибели его родителей Роба и Мишель Райнеров», — уточняет телеканал.
По данным портала TMZ, накануне трагедии Роб Райнер, его супруга Мишель и сын Ник побывали на рождественской вечеринке, где между отцом и сыном произошла ссора.
Напомним, причиной смерти Роба Райнера и его супруги Мишель стали множественные ножевые колото-резаные ранения. Тела обнаружили в доме режиссёра в Лос-Анджелесе. После нападения здание подожгли. Основным подозреваемым стал сын погибших Ник Райнер, который длительное время страдает от наркотической зависимости. Полицейские арестовали молодого человека. Сейчас он содержится под стражей.
