Сын режиссёра Роба Райнера, обвиняемый в убийстве отца, не признаёт свою вину

Напомним, причиной смерти Роба Райнера и его супруги Мишель стали множественные ножевые колото-резаные ранения. Тела обнаружили в доме режиссёра в Лос-Анджелесе. После нападения здание подожгли. Основным подозреваемым стал сын погибших Ник Райнер, который длительное время страдает от наркотической зависимости. Полицейские арестовали молодого человека. Сейчас он содержится под стражей.