В Москве завершился IV Международный фестиваль «RТ. Док: Время наших героев»

«Три дня нашего фестиваля подошли к концу. В эти дни мы смотрели много документальных фильмов о настоящих, невыдуманных героях. Каждый из защитников достоин того, чтобы был фильм и о нём тоже, каждый достоин быть героем своего фильма. Не обо всех мы, конечно, ещё успели снять, но мы стараемся как можем. Вы это видите по масштабу нашего фестиваля. Вместе с Москвой фильмы о наших героях в эти дни смотрело ещё 22 страны», — сказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.