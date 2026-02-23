Вашингтон
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду

Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент США приветствовал её стоя и назвал «невероятной и великолепной» [видео]

Источник: Комсомольская правда

Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент ША приветствовал ее стоя.

«Вы невероятны и великолепны», — сказал американский президент про исполнительницу из Молдовы после выступления после продолжительных аплодисментов.

Фото: соцсети.

Где-то на Штефана сейчас горько заплакала Майя Григорьевна, которой никогда не добиться такого внимания у Трампа.

Напомним, Русанда Панфили — скрипачка, композитор и аранжировщик родом из Молдовы, сейчас живёт и работает в Австрии.

Фото: соцсети.

Сотрудничает с Хансом Циммером, Андреа Бочелли, Лизой Джеррард и Гэвином Гринауэем. Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше