Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент ША приветствовал ее стоя.
«Вы невероятны и великолепны», — сказал американский президент про исполнительницу из Молдовы после выступления после продолжительных аплодисментов.
Фото: соцсети.
Где-то на Штефана сейчас горько заплакала Майя Григорьевна, которой никогда не добиться такого внимания у Трампа.
Напомним, Русанда Панфили — скрипачка, композитор и аранжировщик родом из Молдовы, сейчас живёт и работает в Австрии.
Фото: соцсети.
Сотрудничает с Хансом Циммером, Андреа Бочелли, Лизой Джеррард и Гэвином Гринауэем.