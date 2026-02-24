Ричмонд
Что можно и нельзя делать во Власьев день 24 февраля на Коровий праздник

Собрали приметы и запреты на 24 февраля, когда отмечают Власьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 февраля вспоминает святого Власия. В народе принято отмечать Власьев день. Однако есть еще одно название — Коровий праздник. Все дело в том, что в названный день особое внимание уделяли коровам — святой был их покровителем.

Что нельзя делать 24 февраля.

Не следует заниматься ремонтными работами и работами на земле. В данный день не резали коров. Предки верили, что это приведет к обнищанию. Кроме того, 24 февраля детям не показывали телят. Это связано с тем, что животное могло не дожить до следующего года.

Что можно делать 24 февраля.

По традиции, для коров, а также лошадей и овец 24 февраля готовили специальные пироги. А еще скотину старались кормить лучшим кормом.

Согласно приметам, большое количество снега указывает на скорое приближение весны. В том случае, если на деревьях иней, то ждали мороз.

Ранее мы собрали, что можно и что нельзя делать в Великий пост 2026, который начался с 23 февраля.

Тем временем власти сказали, людям каких профессий проще найти работу в Минске.

Кроме того, в Беларуси уволенный пенсионер смог отсудить у работодателя 6000 рублей.