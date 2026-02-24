Что можно и нельзя делать во Власьев день 24 февраля на Коровий праздник

Православная церковь 24 февраля вспоминает святого Власия. В народе принято отмечать Власьев день. Однако есть еще одно название — Коровий праздник. Все дело в том, что в названный день особое внимание уделяли коровам — святой был их покровителем.
Что нельзя делать 24 февраля.
Не следует заниматься ремонтными работами и работами на земле. В данный день не резали коров. Предки верили, что это приведет к обнищанию. Кроме того, 24 февраля детям не показывали телят. Это связано с тем, что животное могло не дожить до следующего года.
Что можно делать 24 февраля.
По традиции, для коров, а также лошадей и овец 24 февраля готовили специальные пироги. А еще скотину старались кормить лучшим кормом.
Согласно приметам, большое количество снега указывает на скорое приближение весны. В том случае, если на деревьях иней, то ждали мороз.
