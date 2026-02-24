Что можно, а что нельзя делать 24 февраля в Великий вторник

В конечном счете, Великий вторник — это день надежды. Несмотря на грозные обличения и суровые притчи, главный их посыл заключается в том, что у нас еще есть время. Жених еще не пришел, двери еще не затворены, господин еще не вернулся с пути. У нас есть сегодняшний день, чтобы проверить свои светильники, достать из земли зарытые таланты и начать жить по-настоящему — в любви, творчестве и служении. Это день, когда Церковь говорит каждому из нас голосом Христа: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий».