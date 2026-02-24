Что можно, а что нельзя делать 24 февраля в Великий вторник

24 февраля 2026 года — дата необычная. В этом году она объединяет сразу две традиции: глубоко народный Коровий праздник (день памяти священномученика Власия) и строгий церковный Великий вторник Страстной недели. Как провести этот день правильно, кого баловать, а от чего лучше отказаться — разбираемся вместе.
Церковный календарь: Это второй день Страстной седмицы — Великий вторник. В храмах вспоминают, как Иисус Христос в последний раз проповедовал в Иерусалимском храме, рассказывая притчи о десяти девах и о талантах, а также обличал фарисеев. Это время духовной подготовки к Пасхе, время осмысления своих поступков.
Народный календарь: В этот день чтят память священномученика Власия, который в народном сознании слился с языческим богом Велесом — покровителем скота. Отсюда и название — Власьев день или Коровий праздник. Наши предки считали, что святой Власий оберегает домашних животных от болезней и падежа.
Священномученик Власий, епископ города Севастии, жил на рубеже III и IV веков — в эпоху жесточайших гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Ликинии. За благочестие и праведную жизнь он был избран епископом, но с началом преследований вынужден был удалиться на гору Аргеос, где жил в пещере и проводил время в молитве. Интересно, что именно там, в уединении, святой обрел покровительство над животными: дикие звери приходили к его убежищу, и Власий исцелял их от болезней, не переставая молиться обо всем мире. Когда слуги правителя нашли убежище епископа, его схватили, подвергли пыткам и казнили через усечение мечом.
Что МОЖНО и НУЖНО делать 24 февраля.
1. Проявить заботу о животных.
Если у вас есть домашние питомцы (кошки, собаки, хомячки), уделите им максимум внимания. Угостите их лакомством, поиграйте, купите новую игрушку или сводите к грумеру. По старому обычаю, животных нужно кормить лучшим кормом, чтобы они были здоровы и сыты до следующей зимы. Отличный день, чтобы завести питомца. Считается, что взятое 24 февраля животное будет крепким и удачливым.
2. Посетить церковь или почитать Евангелие.
В Великий вторник важно вспомнить о духовном. Сходите на службу или почитайте дома 25-ю главу от Матфея (притчи о десяти девах и талантах). Это настраивает на правильный лад и напоминает о вечных ценностях.
3. Заниматься хозяйством и подготовкой к Пасхе.
В Великий вторник разрешена работа по дому. Можно заняться уборкой, перебрать вещи в шкафах, убрать зимнюю одежду, работать во дворе или в огороде.
4. По церковной традиции, уже можно начинать закупать продукты к пасхальному столу.
5. Следить за погодой (народные приметы).
Снег и сугробы: Если идет снег или стоят большие сугробы — весна будет ранняя. Оттепель: Морозы отступили до следующей зимы. Иней на деревьях: Ждите скорых морозов. Длинные сосульки: Весна будет затяжной и поздней.
Что НЕЛЬЗЯ делать 24 февраля.
В этом разделе мы объединили самые строгие запреты, чтобы вы точно знали, как избежать неприятностей.
1. Обижать и обделять животных (категорический запрет!).
Нельзя оставлять скотину или питомцев голодными. Не кричите на них и тем более не бейте. Обидеть животное в этот день — значит навлечь на себя болезни и неудачи.
2. Участвовать в шумных развлечениях и праздновать дни рождения.
Это главный запрет Великого вторника. Поскольку идет строгий пост и Страстная неделя, церковь запрещает венчания, пение, танцы, употребление алкоголя и шумные гулянки (даже если вы накрываете стол, он должен быть скромным).
Важный нюанс: Если 24 февраля выпадает на ваш день рождения, по церковной традиции его советуют перенести или отметить очень тихо, в кругу семьи, без застолий.
3. Заниматься тяжелой работой «на земле», если держите скотину.
По народным поверьям, крестьяне, у которых был скот, в этот день вообще не должны были работать. Считалось, что любая работа во дворе или в поле может привести к болезням животных. Современным дачникам стоит обратить на это внимание, если они держат живность.
4. Резать взрослую корову или быка.
Это древний запрет: забивать можно только молодняк (свинью, овцу, телку), если того требуют обстоятельства. Трогать взрослое продуктивное животное — к голодному году.
5. Оставлять нож на столе и держать окна открытыми.
Еще одно народное поверье гласит, что оставленный на виду нож и открытые окна/двери могут «выпустить» удачу и благополучие из дома.
Что можно есть в Великий вторник?
Так как это Великий вторник, пост соблюдается очень строго. Разрешается сухоядение: сырые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, квашеные овощи. В идеале — один прием пищи вечером. Мясо, молоко, рыба и яйца под строгим запретом.
Именинники дня: Всеволод, Гавриил, Дмитрий. Родившиеся 24 февраля отличаются упорством и мудростью, они способны достичь любых целей благодаря вере в свое дело.
Что такое Великий вторник.
В череде событий Страстной седмицы, последней недели перед Пасхой, каждый день имеет особое богослужебное и духовное значение. Если Великий понедельник напоминает нам о ветхозаветных прообразах и грядущем суде, а Великая пятница погружает в траур по распятому Спасителю, то Великий вторник занимает уникальное место — это день последнего учительства Христа. Это время, когда Иисус Христос в Иерусалимском храме произносит свои заключительные проповеди, обращенные к народу, книжникам и фарисеям, вкладывая в них ключевые послания для всех последующих поколений христиан. Понимание смысла Великого вторника помогает верующему человеку правильно выстроить свою духовную жизнь, осознать ценность времени, дарованного Богом, и подготовиться к встрече с Вечностью.
В 2026 году Великий вторник выпадает на 24 февраля, следуя за Великим понедельником и предваряя Великую среду. Однако, независимо от календарной даты, смысл этого дня остается неизменным на протяжении двух тысячелетий. Это день, когда Церковь призывает нас вслушаться в голос Христа, звучавший в стенах Иерусалимского храма, и сделать выводы для собственной жизни.
Последний день в храме: Контекст событий.
Чтобы понять глубину событий Великого вторника, необходимо представить себе обстановку, царившую в Иерусалиме в те дни. Христос уже вошел в город, где Его встречали как царя с пальмовыми ветвями, но Он знал, что путь Его лежит на Голгофу. После того как накануне Он проклял бесплодную смоковницу, символизирующую ветхозаветный Израиль, не принесший духовных плодов, Он входит в Иерусалимский храм. Это был центр религиозной, политической и общественной жизни Иудеи. Здесь собирались толпы народа, здесь заседал синедрион, здесь книжники и фарисеи чувствовали себя хозяевами положения.
Именно в этом месте, где формальное благочестие часто заменяло живую веру, Христос произносит Свои последние притчи и ведет последние споры с религиозными лидерами народа. Это не просто беседы, это кульминация многолетнего конфликта между Духом и буквой закона, между истиной и лицемерием. В Великий вторник напряжение достигает своего пика. Фарисеи и иродиане, саддукеи и законники — все они пытаются уловить Христа в словах, задавая Ему провокационные вопросы, чтобы либо дискредитировать Его в глазах народа, либо передать в руки римских властей. Но каждый раз их лукавство разбивается о божественную мудрость Спасителя.
Вопрос о подати кесарю: Разграничение земного и небесного.
Одним из ключевых эпизодов этого дня является вопрос о подати кесарю. Противники Христа, желая поставить Его в безвыходное положение, спросили: позволительно ли давать подать кесарю, то есть римскому императору? Вопрос был дьявольски хитер. Если бы Христос ответил «да», Он бы оттолкнул от себя простой народ, мечтавший об освобождении от римского ига и видевший в Нем политического лидера. Ответ «нет» дал бы фарисеям немедленный повод обвинить Его перед римским прокуратором в призыве к мятежу и неповиновении власти.
Христос же, зная их лицемерие, попросил принести Ему монету, которой платили подать, и спросил, чье на ней изображение и надпись. Когда Ему ответили: «кесаревы», Он произнес Свои знаменитые слова: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Этот ответ, записанный в Евангелии от Матфея, стал одним из краеугольных камней христианского учения об отношении к государству и мирской власти. Он не призывает к анархии или бегству от мира, но четко разграничивает сферы компетенции: мирское и временное должно отдаваться миру, а духовное и вечное — Богу. Этим ответом Христос не только посрамил своих искусителей, но и дал универсальный принцип для всех времен: уплата налогов государству не противоречит вере в Бога, если только государство не требует того, что принадлежит исключительно Творцу, — души и совести человека.
Обличение фарисеев: Горе вам, книжники и фарисеи.
Однако самым ярким и эмоционально насыщенным моментом проповеди в Великий вторник стало обличение фарисеев и книжников. То, что описано в 23-й главе Евангелия от Матфея, — это не просто спор, это грозное, полное праведного гнева разоблачение религиозного лицемерия. Христос обращается к законникам с серией обличительных речений, каждое из которых начинается со слов «Горе вам».
Он обвиняет их в том, что они, взяв ключ разумения, сами не входят в Царство Небесное и другим препятствуют. Он говорит об их показном благочестии: они носят широкие хранилища со Священным Писанием и делают большие воскрилия на одеждах, чтобы все видели их «святость», но внутри они полны хищения и неправды. Он сравнивает их с окрашенными гробами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.
Эта проповедь — зеркало для каждого верующего во все времена. Она напоминает, что внешнее соблюдение обрядов, постов и правил без внутреннего изменения, без любви, милосердия и чистоты сердца превращает религию в пустую и даже вредную формальность. Обличая фарисеев, Христос защищает простых людей, которых эти книжники «связывали бременами тяжелыми и неудобоносимыми», сами же не желая и перстом двинуть, чтобы облегчить их ношу. Это предупреждение для всех, кто берет на себя смелость учить других вере, не имея в сердце смирения и любви.
Притча о десяти девах: О бодрствовании духовном.
Но центральное место в богослужении Великого вторника занимают не споры, а две великие притчи Христа, произнесенные Им в этот день. Первая из них — притча о десяти девах, изложенная в 25-й главе Евангелия от Матфея. Это одна из самых глубоких и тревожных притч, говорящая о конце времен и о личной ответственности каждого человека перед Богом.
Сюжет притчи прост и одновременно пронзителен. Десять дев, взяв светильники, вышли навстречу жениху, как того требовал древний брачный обычай. Пять из них были мудрыми и взяли с собой запас масла для светильников, а пять — неразумными — забыли о запасе. Поскольку жених замедлил, все они уснули. В полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Девы встали и начали поправлять свои светильники. Неразумные увидели, что масло у них догорает, и попросили у мудрых поделиться. Но мудрые ответили, что масла может не хватить и им самим, и посоветовали пойти купить у продающих. Пока неразумные ходили за маслом, пришел жених, и готовые девы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Когда же опоздавшие вернулись и стали стучать и просить: «Господи! Господи! отвори нам», — они услышали страшный ответ: «Истинно говорю вам: не знаю вас».
В христианской традиции Жених — это Христос, а брачный пир — Царство Небесное. Девы — это души всех верующих. Светильники — это вера и добрые дела, которые должны светить людям. Масло — это благодать Святого Духа, милосердие и деятельная любовь, которые невозможно заимствовать у другого. Сон дев символизирует смерть, а крик в полночь — глас архангела, возвещающий о Втором пришествии.
Главный урок этой притчи заключается в том, что нельзя откладывать свою духовную жизнь на потом. Нельзя жить сегодня бездумно, надеясь, что перед смертью или перед концом света мы быстро покаемся, накупим «масла» добрых дел и войдем в рай. Время жизни дано для того, чтобы стяжать благодать, научиться любить, прощать и верить. Это внутренний процесс, который нельзя совершить в последний момент. Закрытые двери чертога — символ того, что после смерти уже нет возможности изменить свою судьбу, покаяние возможно только здесь и сейчас. Эта притча — призыв к духовному бодрствованию, к тому, чтобы наша вера была не формальной, а живой, питаемой постоянным внутренним деланием.
Притча о талантах: Ответственность за дары Божии.
Вторая великая притча, звучащая в Великий вторник, — притча о талантах. Она логически продолжает тему личной ответственности, начатую в притче о десяти девах. В ней рассказывается о человеке, который, отправляясь в чужую страну, призвал своих рабов и поручил им свое имение. Одному он дал пять талантов (талант — это огромная денежная сумма, мера веса серебра), другому — два, третьему — один, каждому по его силе. Получивший пять талантов пустил их в дело и приобрел еще пять. Поступивший с двумя талантами также приобрел еще два. А получивший один талант пошел, закопал его в землю и спрятал серебро господина.
По прошествии длительного времени господин вернулся и потребовал отчета. Первые два раба с радостью показали прибыль и услышали похвалу: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Третий же раб принес только один закопанный талант и начал оправдываться, говоря, что боялся господина, зная его как жестокого человека, и потому не рискнул пускать деньги в оборот. Господин же, назвав его лукавым и ленивым, приказал отнять талант и отдать имеющему десять, а самого негодного раба выбросить во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов.
Эта притча имеет прямое отношение не только к апостолам, но и к каждому человеку. Под талантами здесь понимаются не только денежные суммы, но и все дары, которые Бог дает человеку: умственные способности, физические силы, творческие дарования, социальное положение, возможность влиять на других, и, самое главное, сама вера и возможность спасения. Господь дает каждому дар по его силам, соразмерно его возможностям. Но от человека требуется не сохранить этот дар в неприкосновенности, зарыв его в землю (то есть не использовать, живя только для себя, в страхе и лени), а приумножить его.
Приумножение талантов — это не обязательно коммерческая прибыль. Это развитие своих способностей во славу Божию, это служение ближним с помощью этих даров. Кто-то может утешить словом, кто-то — помочь делом, кто-то — научить, кто-то — создать прекрасное произведение искусства. Любая деятельность, совершаемая с любовью к Богу и людям, и есть приумножение таланта. Ленивый же раб наказан не за то, что потерял или растратил талант, а за то, что ничего не сделал. Его мотивация — страх и лень — привела к тому, что дар Божий оказался бесплоден. Эта притча в Великий вторник напоминает нам, что жизнь — это не время для пассивного ожидания, а поле для активной, творческой и жертвенной деятельности.
Богослужение Великого вторника: Как это переживается в храме.
Все эти евангельские чтения и притчи находят свое отражение в богослужении этого дня. Служба Великого вторника пронизана настроением покаяния и ожидания Суда Божия. На утрене поется знаменитый тропарь «Се Жених грядет в полунощи», который напрямую отсылает нас к притче о десяти девах и призывает быть готовыми к встрече со Христом.
В этот день совершается Литургия Преждеосвященных Даров — особое богослужение, за которым верующие причащаются Святых Даров, освященных на предыдущей литургии (обычно в воскресенье). Это подчеркивает покаянный и строгий характер Страстной седмицы. На этой литургии читается Евангелие, включающее в себя как повествование о событиях в храме, так и полностью 24-ю и 25-ю главы от Матфея, где изложены притчи о десяти девах, о талантах и описание Страшного суда.
Великий вторник не является днем особого траура, как пятница, но это день максимальной концентрации. Храм в этот день напоминает нам Сионскую горницу и Иерусалимский храм одновременно. Слушая притчи, верующие мысленно переносятся в те дни, становятся свидетелями последней попытки Христа достучаться до сердец людей, будь то гордых фарисеев или простого народа. Этот день учит нас, что духовная жизнь — это не магия и не гарантия, данная раз и навсегда, а постоянный труд, борьба со своим эгоизмом и бодрствование ума и сердца.
Значение для современного человека.
Зачем современному человеку, живущему в шумном мегаполисе, переполненному информацией и заботами, погружаться в события двухтысячелетней давности? Ответ прост: Великий вторник ставит перед нами вопросы, которые никогда не устаревают. Кто мы в притче о десяти девах: мудрые, запасшиеся маслом милосердия и добрых дел, или неразумные, живущие одним днем и надеющиеся на «авось»? Кто мы в притче о талантах: рабы, приумножающие данные Богом способности, или тот, кто из страха и лени зарывает свою жизнь в землю?
Притчи Великого вторника учат нас ответственности. Ответственности за каждый свой поступок, слово и даже мысль. Они учат, что настоящая вера неотделима от дел. Нельзя считать себя христианином, если твоя вера не влияет на то, как ты относишься к родителям, к коллегам, к нищим и больным, к своей работе и своему свободному времени. Эти притчи разрушают иллюзию того, что можно быть «немножко» верующим или отложить покаяние и исправление жизни на потом.
Кроме того, история с фарисеями — это вечное предостережение против религиозной гордости, против привычки судить других, прикрываясь внешней набожностью. Великий вторник призывает нас смотреть не на чужие грехи, а в собственную душу и видеть там те самые «гробы окрашенные», которые мы так умело маскируем под благочестие.
В конечном счете, Великий вторник — это день надежды. Несмотря на грозные обличения и суровые притчи, главный их посыл заключается в том, что у нас еще есть время. Жених еще не пришел, двери еще не затворены, господин еще не вернулся с пути. У нас есть сегодняшний день, чтобы проверить свои светильники, достать из земли зарытые таланты и начать жить по-настоящему — в любви, творчестве и служении. Это день, когда Церковь говорит каждому из нас голосом Христа: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий».
