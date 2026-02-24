Ричмонд
Народный календарь. Почему нельзя унывать на Кирилла Весноуказчика, 27 февраля

Православные 27 февраля почитают равноапостольного Кирилла, который вместе со своим братом Мефодием составил старославянскую азбуку и перевел Евангелие, Псалтирь, Апостол и другие богослужебные книги на старославянский язык. В народе эту дату прозвали Кирилл Весноуказчик.

В этот день женщины навещали повитух, которые принимали у них роды и дарили им подарки. Считается, что это положительно скажется на судьбе ребенка и принесет в его жизнь удачу.

При этом на Кирилла Весноуказчика нельзя кормить птиц остатками хлеба, так как это может привести к неприятностям и бедности. Также 27 февраля нельзя унывать без причины, жалеть себя и завидовать другим людям. Это может привести к еще большему негативу в жизни.

Приметы погоды:

За окном хорошая погода — будет небольшое похолодание.

Крепкий мороз сулит знойное лето.

Солнечный день — морозы продержатся еще долго.

Какая погода на Кирилла, таким и август будет.

Именины отмечают: Кирилл, Федор, Константин, Рафаил, Михаил, Георгий.