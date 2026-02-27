Снова бьют по карману: что стало с ценами на цветы в 2026 году

В 2026 году в крупных торговых сетях минимальная стоимость букетов выросла на семь процентов. Об этом со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова сообщает ТАСС.
По его словам, в прошлом году цены на букеты стартовали от 419 рублей, в этом — уже от 449 рублей. То есть рост составил семь процентов.
При этом самый дешевый смиксованный букет с розами подорожал на 3,5 процента. В 2025 году за него отдавали 869 рублей, а в 2026-м — уже от 899.
Розы поштучно можно сегодня купить по цене от 185 рублей за цветок, а цветочные композиции в стакане — от 199 рублей.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ призвал россиян смириться с резким ростом цен на цветы к 8 марта и воспринимать это как данность.
До этого сообщалось, что ко Дню знаний в России цветы подорожали на 17 процентов. Например, букеты цветов в Петербурге подорожали до 1,6 тысячи рублей, хотя до этого продавались всего за 1200 рублей.