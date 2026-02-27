Ричмонд
Во Владивостоке в 2025 году детский телефон доверия принял почти 6 тысяч звонков

В 2025 году детский телефон доверия во Владивостоке принял 5793 обращения. Такие данные были озвучены на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя главы администрации города Максима Акульшина.

Источник: Freepik

Как рассказала Марина Божук, и.о. заведующей Кризисно-адаптационного центра «Мир ребенка» Краевой клинической детской психиатрической больницы, наибольший поток звонков поступает от детей и подростков — их доля составила 65,7%. Также консультирования требуют родители и близкие несовершеннолетних. По сравнению с 2024 годом количество детских звонков выросло, чему специалисты связывают с активной рекламой короткого номера 124.

Для удобства детей была внедрена возможность смс- и аудиопереписки, что позволяет обратиться за помощью тем, кому сложнее говорить по телефону.

Кроме того, на комиссии обсудили вопросы безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 2025 году и в начале 2026 года, а также меры их предупреждения, сообщили в мэрии Владивостока.

Детский телефон доверия работает круглосуточно: 8−800−2000−122, дополнительный короткий 124, а также 8−423−202−70−75 для жителей Приморья.