Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова приняли звездных гостей в своем новом доме

«Кайрош, Жулдыз, с новосельем вас! Поздравляю с появлением на свет Рабии Султан! Поздравляю с днем рождения Кайрата! Мы здорово посидели. Мы давно не виделись, соскучились друг по другу, а сегодня вдоволь наговорились. Я желаю вашему шаныраку только счастья», — написала Айгуль Иманбаева в своем блоге.