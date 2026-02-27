Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова приняли звездных гостей в своем новом доме

Новоселье, рождение дочери Рабии Султан и 37-летие Кайрата Нуртаса — сразу три важных события в семье Кайрата и Жулдыз стали поводом для прихода гостей. Среди них можно увидеть актрису Айгуль Иманбаеву и телеведущую Ляйлю Султанкызы, а также других представителей отечественного шоу-бизнеса.
«Кайрош, Жулдыз, с новосельем вас! Поздравляю с появлением на свет Рабии Султан! Поздравляю с днем рождения Кайрата! Мы здорово посидели. Мы давно не виделись, соскучились друг по другу, а сегодня вдоволь наговорились. Я желаю вашему шаныраку только счастья», — написала Айгуль Иманбаева в своем блоге.
А Ляйля Султанкызы выложила эффектное видео с участием Кайрата Нуртаса. Именинник был в центре внимания гостей.
«Қайрат Нұртас похорошел. Семья положительно влияет на жизнь человека», «Будьте счастливы», «Кайрат открывается с новых сторон», «Ему сказали сиять, и он сиял», «Кайрош такой добродушный», — написали в Сети.