Кровавая Луна и весеннее равноденствие: какие космические события ждут казахстанцев в марте 2026 года

По словам астронома Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, часть событий можно будет наблюдать по всей стране, другие — только в отдельных регионах или при благоприятных условиях. Специалист подробно разъяснила, что и когда стоит искать на небосклоне.