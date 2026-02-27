Ричмонд
Прокуратура помогла уволенному работнику получить 260 тысяч рублей

В Новочеркасске прокуратура помогла работнику получить долг по зарплате после увольнения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новочеркасска помогла бывшему сотруднику производственного предприятия добиться положенных выплат. Мужчина уволился по собственному желанию, но работодатель не спешил с ним рассчитываться. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Ростовской области.

Нарушение трудового законодательства вскрылось во время проверки. После вмешательства надзорного ведомства права работника восстановили. Ему перечислили деньги — в общей сложности больше 260 тысяч рублей.

