Прокуратура помогла уволенному работнику получить 260 тысяч рублей

Прокуратура Новочеркасска помогла бывшему сотруднику производственного предприятия добиться положенных выплат. Мужчина уволился по собственному желанию, но работодатель не спешил с ним рассчитываться. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Ростовской области.
Нарушение трудового законодательства вскрылось во время проверки. После вмешательства надзорного ведомства права работника восстановили. Ему перечислили деньги — в общей сложности больше 260 тысяч рублей.
