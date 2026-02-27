Ричмонд
Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве

Синоптик Тишковец: весна в Москве начнется с оттепели и дождей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Календарная весна в Москве начнется с оттепели и дождей, в воскресенье воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в последний день зимы в Москве пройдут осадки, ночью — в виде снега, мокрого снега, утром — ледяного дождя, днем — дождя. В сумерках температура будет достигать 0 — минус 2, в дневные часы потеплеет до плюс 1 — плюс 3 градусов.

«Весна начнется с оттепели и дождей. Температура воздуха в течение суток будет выше нулевой отметки и термометры покажут от плюс 2 до плюс 4», — рассказал Тишковец.