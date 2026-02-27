Ричмонд
Идущие через Воронеж поезда опаздывают из-за перекрытия моста в Крыму

Речь идёт о шести составах.

Источник: АиФ Воронеж

Шесть пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область, задерживаются в пути. Это связано с временной приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в пятницу, 27 февраля.

От графика отстают составы:

№ 091/092 Москва — Севастополь;

№ 195/196 Москва — Симферополь;

№ 067/068 Симферополь — Москва;

№ 077/078 Симферополь — Санкт-Петербург;

№ 195/196 Симферополь — Москва;

№ 091/092 Севастополь — Москва.

Время задержки составляет от 1 до 3,5 часов.

