Идущие через Воронеж поезда опаздывают из-за перекрытия моста в Крыму

Шесть пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область, задерживаются в пути. Это связано с временной приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в пятницу, 27 февраля.
От графика отстают составы:
№ 091/092 Москва — Севастополь;
№ 195/196 Москва — Симферополь;
№ 067/068 Симферополь — Москва;
№ 077/078 Симферополь — Санкт-Петербург;
№ 195/196 Симферополь — Москва;
№ 091/092 Севастополь — Москва.
Время задержки составляет от 1 до 3,5 часов.
