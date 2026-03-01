Часть водителей с 1 марта 2027 года могут лишить водительских прав

Эксперт напомнил, что если у автомобилиста выявят какое-либо заболевание, при котором нельзя управлять транспортными средствами, то его направят на обследование. Водитель должен будет пройти его в течении трех месяцев, отметил юрист. При отказе водительские права автоматически аннулируют, предупредил Радько.
Информация о заболеваниях, мешающих управлять автомобилем, будет передаваться в ГИБДД. Выявить подобные заболевания могут во время плановой медкомиссии или при обращении за медицинской помощью.
После излечения болезни водителю будет достататочно получить медицинское заключение о состоянии здоровья, чтобы восстановить действие водительских прав, рассказал Сергей Радько в беседе с ТАСС.