Часть водителей с 1 марта 2027 года могут лишить водительских прав

Эксперт напомнил, что если у автомобилиста выявят какое-либо заболевание, при котором нельзя управлять транспортными средствами, то его направят на обследование. Водитель должен будет пройти его в течении трех месяцев, отметил юрист. При отказе водительские права автоматически аннулируют, предупредил Радько.