Часть водителей с 1 марта 2027 года могут лишить водительских прав

С 1 марта 2027 водительские права могут автоматически аннулировать, предупредил юрист Сергей Радько.

Источник: ИА IrkutskMedia

Эксперт напомнил, что если у автомобилиста выявят какое-либо заболевание, при котором нельзя управлять транспортными средствами, то его направят на обследование. Водитель должен будет пройти его в течении трех месяцев, отметил юрист. При отказе водительские права автоматически аннулируют, предупредил Радько.

Информация о заболеваниях, мешающих управлять автомобилем, будет передаваться в ГИБДД. Выявить подобные заболевания могут во время плановой медкомиссии или при обращении за медицинской помощью.

После излечения болезни водителю будет достататочно получить медицинское заключение о состоянии здоровья, чтобы восстановить действие водительских прав, рассказал Сергей Радько в беседе с ТАСС.