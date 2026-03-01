Искусственный интеллект породил в Омске новые, высокооплачиваемые специальности

Самой внушительной по сумме предлагаемой месячной оплаты стала омская вакансия специалиста по машинному обучению, которая называется «MI-инженер». Омскому соискателю на данную должность будет доверена разработка и подбор алгоритмов, обучение, тестирование и оптимизация моделей. Диапазон предлагаемого месячного содержания составляет от 184 до 345 тысяч рублей. Немногим меньше будет зарабатывать омич, которого ждут на должность «AI-инженера». Этому сотруднику предлагается создавать и поддерживать жизненный цикл решений на базе искусственного интеллекта. Его оплата в месяц составит 220 тысяч рублей.