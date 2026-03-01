Искусственный интеллект породил в Омске новые, высокооплачиваемые специальности

Стремительно развитие в стране новой сферы деятельности — работа с применением искусственного интеллекта — коснулась и Омской области. Эксперты портала hh.ru проанализировали вакансии на территории региона, связанные с нейросетями. Оказалось, что новые должности оплачиваются достаточно высоко.
Самой внушительной по сумме предлагаемой месячной оплаты стала омская вакансия специалиста по машинному обучению, которая называется «MI-инженер». Омскому соискателю на данную должность будет доверена разработка и подбор алгоритмов, обучение, тестирование и оптимизация моделей. Диапазон предлагаемого месячного содержания составляет от 184 до 345 тысяч рублей. Немногим меньше будет зарабатывать омич, которого ждут на должность «AI-инженера». Этому сотруднику предлагается создавать и поддерживать жизненный цикл решений на базе искусственного интеллекта. Его оплата в месяц составит 220 тысяч рублей.
Также довольно высокое содержание готовы обеспечить региональному специалисту под названием «архитектор AI-решений». От него, в зависимости от направления деятельности компании, будут требоваться разные навыки — от разработки архитектуры и знания профильного программного обеспечения, до понимания принципов работы дата-центров. Предлагаемая зарплата составит от 100 до 150 тысяч рублей.
Еще одна высокооплачиваемая новая должность называется «ИИ-фасилитатор». Требуемый на эту вакансию специалист должен будет помогать команде работодателя научиться эффективно применять нейросети в работе. В обязанности потенциального сотрудника будут входить непосредственное обучение коллег, настройка сценариев, а также помощь в выявлении задач, которые могут решаться с помощью искусственного интеллекта. Платить такому специалисту в Омске готовы в диапазоне от 100 до 170 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В райцентре Омской области, при морозе в минус 30, вышел из строя отопительный котел.