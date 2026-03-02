Цена нефти марки Brent взлетела выше $80 на фоне ударов по Ирану

Золото выросло на 1,8% (до $5334 за унцию), серебро — почти на 3%. Причина — масштабная военная операция США и Израиля против Ирана, которая уже привела к гибели верховного лидера Али Хаменеи и членов его семьи.
Ранее эксперты предупредили о скором росте цен на нефть и падении фондовых рынков. В случае реализации базового сценария с перекрытием Ормузского пролива на две-три недели баррель «чёрного золота» начнут отпускать вдвое дороже — за 150−160 долларов. Кризис спровоцирует и ускорит падение фондовых рынков США и других стран.
