Президент Ирана Пезешкиан: убийство Хаменеи опозорило США и Израиль

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи принесёт Соединённым Штатам и Израилю лишь позор.
«Убийство великого верховного лидера Ирана принесёт США и Израилю лишь позор», — сказал он, заявление опубликовано в Telegram-канале президента.
В субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.
В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин осудил убийство Хаменеи. В разговоре с президентом Ирана Путин подчеркнул, что убийство было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.