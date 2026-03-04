Во Владивостоке расторгли контракт на строительство школы за 2,95 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Администрация Владивостока в одностороннем порядке расторгла контракт с рязанской компанией ГК «Альянс», которая за 2,95 млрд рублей строила школу в районе Патрокл. Подрядчик пытался поднять стоимость работ почти в 1,5 раза и увеличить сроки, но получил отказ, в том числе в суде. Об этом говорится в опубликованном решении муниципальной Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа (ДСО ВГО).
«МБУ “ДСО ВГО” решило в одностороннем порядке отказаться от исполнения муниципального контракта от 30.11.2020 года на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства “Школа № 1 на 1 275 мест в жилом районе “Патрокл” в г. Владивостоке” в связи с нарушением ООО ГК “Альянс” существенных условий муниципального контракта», — указано в документе.
Изначально стоимость этого контракта составляла 1,88 млрд рублей, а работы планировали завершить в декабре 2022 года. В сентябре 2022-го сумма выросла до 2,95 млрд рублей, а сроки сдвинули на конец 2024-го, но на сегодня готовность объекта составляет 60,27%. В дальнейшем подрядчик попытался увеличить стоимость строительства до 3,18 млрд рублей из-за выявленных несоответствий в проектно-сметной документации, однако в этом было отказано. В июне 2025 года ГК «Альянс» было получено положительное заключение на новую сметную стоимость — 4,3 млрд рублей, — в мэрии не согласились с такой оценкой.
«Все внесенные корректировки в проектно-сметную документацию являются следствием некачественного выполнения инженерных изысканий и проектных работ. Из изложенного представляется возможным сделать вывод, что подрядчиком искусственно созданы условия для внесения изменений в проектную документацию для последующего увеличения стоимости строительства объекта», — говорится в решении муниципального бюджетного учреждения «ДСО ВГО».
7 июля 2025 года ООО ГК «Альянс» приостановило все работы на объекте. В сентябре компания обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением об изменении условий контракта (в части увеличения цены и сроков), но в удовлетворении требований было отказано. 18 февраля 2026 года решение суда первой инстанции поддержали в Пятом арбитражном апелляционном суде. В администрации Владивостока сообщают, что из-за нарушения сроков подрядчику выставлены 42 претензии на общую сумму 1,16 млрд рублей, из них оплачено 200 тыс. рублей.