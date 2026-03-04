Во Владивостоке расторгли контракт на строительство школы за 2,95 млрд рублей

Изначально стоимость этого контракта составляла 1,88 млрд рублей, а работы планировали завершить в декабре 2022 года. В сентябре 2022-го сумма выросла до 2,95 млрд рублей, а сроки сдвинули на конец 2024-го, но на сегодня готовность объекта составляет 60,27%. В дальнейшем подрядчик попытался увеличить стоимость строительства до 3,18 млрд рублей из-за выявленных несоответствий в проектно-сметной документации, однако в этом было отказано. В июне 2025 года ГК «Альянс» было получено положительное заключение на новую сметную стоимость — 4,3 млрд рублей, — в мэрии не согласились с такой оценкой.