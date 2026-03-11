Ричмонд
SMM-менеджеры, секретари и переводчики рискуют потерять места: кто попадет под сокращение из-за развития ИИ

Декан Анисимов: офисных работников первыми сократят из-за развития ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые специалисты могут лишиться работы из-за активного развития нейросетей. Искусственный интеллект будет способен заменить, в первую очередь, офисных работников. Под сокращение в таком случае попадут SMM-менеджеры, секретари и эксперты других рутинных областей. Об этом порассуждал декан социологического факультета Института социально-экономических наук РГГУ Роман Анисимов в диалоге с ТАСС.

Эксперт указал на риски для трудоустройства выпускников вузов. По его словам, наименее подвержены угрозе замены люди, зарабатывающие физическим трудом.

«Пока дешевле их нанимать, а не покупать дорогостоящее оборудование. Совсем не подвержены — специалисты высочайшей квалификации», — отметил Роман Анисимов.

В РФ между тем в двух отраслях стали зарабатывать свыше 500 тысяч рублей. Такие зарплаты зафиксированы у сотрудников негосударственных пенсионных фондов и работников в сфере денежного посредничества. Первые получали в декабре 516,6 тысячи рублей.