SMM-менеджеры, секретари и переводчики рискуют потерять места: кто попадет под сокращение из-за развития ИИ

Некоторые специалисты могут лишиться работы из-за активного развития нейросетей. Искусственный интеллект будет способен заменить, в первую очередь, офисных работников. Под сокращение в таком случае попадут SMM-менеджеры, секретари и эксперты других рутинных областей. Об этом порассуждал декан социологического факультета Института социально-экономических наук РГГУ Роман Анисимов в диалоге с ТАСС.
Эксперт указал на риски для трудоустройства выпускников вузов. По его словам, наименее подвержены угрозе замены люди, зарабатывающие физическим трудом.
«Пока дешевле их нанимать, а не покупать дорогостоящее оборудование. Совсем не подвержены — специалисты высочайшей квалификации», — отметил Роман Анисимов.
В РФ между тем в двух отраслях стали зарабатывать свыше 500 тысяч рублей. Такие зарплаты зафиксированы у сотрудников негосударственных пенсионных фондов и работников в сфере денежного посредничества. Первые получали в декабре 516,6 тысячи рублей.