SMM-менеджеры, секретари и переводчики рискуют потерять места: кто попадет под сокращение из-за развития ИИ

Некоторые специалисты могут лишиться работы из-за активного развития нейросетей. Искусственный интеллект будет способен заменить, в первую очередь, офисных работников. Под сокращение в таком случае попадут SMM-менеджеры, секретари и эксперты других рутинных областей. Об этом порассуждал декан социологического факультета Института социально-экономических наук РГГУ Роман Анисимов в диалоге с ТАСС.