В севастопольских лесах зацвели первые весенние цветы: инспекторы предупреждают о штрафах

В заказниках Севастополя — Байдарском, Ласпи и на мысе Айя — началось массовое цветение первоцветов.

Источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Старший государственный инспектор дирекции особо охраняемых природных территорий Иван Филатов напоминает горожанам: подснежники занесены в Красную книгу, и их сбор строго запрещен.

Когда человек срывает подснежники, он часто вырывает вместе с цветком корневую систему. После этого растение следующей весной может не вырасти на этом месте. А ведь для восстановления популяции требуется не один год.

Иван Филатов
Старший государственный инспектор  дирекции особо охраняемых природных территорий

За сбор краснокнижных растений предусмотрена административная ответственность. Штрафы рассчитываются исходя из количества сорванных цветов и могут составлять значительные суммы. Однако, как отмечают инспекторы, основной упор делается на профилактику нарушений, проводя профилактические беседы.

Патрулирование особо охраняемых территорий проводится ежедневно в разное время суток — от раннего утра до вечера. Инспекторы фокусируют внимание на участках с массовым цветением: именно там чаще всего появляются «цветочные туристы».

Каждую весну мы отслеживаем, где начинается цветение подснежников, затем колокольчиков, позже — пионов. Там, где больше цветов, мы усиливаем патрулирование. В прошлом году серьезных нарушений зафиксировано не было — территория большая, но люди стали более сознательными.

Иван Филатов
Старший государственный инспектор  дирекции особо охраняемых природных территорий

Экологи призывают горожан любоваться первоцветами в естественной среде, фотографировать их, но не срывать. Даже один сорванный цветок может нарушить хрупкий баланс популяции редкого вида. А букет из магазина или выращенные на даче цветы станут не менее красивым и законным украшением дома.