В севастопольских лесах зацвели первые весенние цветы: инспекторы предупреждают о штрафах

Старший государственный инспектор дирекции особо охраняемых природных территорий Иван Филатов напоминает горожанам: подснежники занесены в Красную книгу, и их сбор строго запрещен.
Когда человек срывает подснежники, он часто вырывает вместе с цветком корневую систему. После этого растение следующей весной может не вырасти на этом месте. А ведь для восстановления популяции требуется не один год.
За сбор краснокнижных растений предусмотрена административная ответственность. Штрафы рассчитываются исходя из количества сорванных цветов и могут составлять значительные суммы. Однако, как отмечают инспекторы, основной упор делается на профилактику нарушений, проводя профилактические беседы.
Патрулирование особо охраняемых территорий проводится ежедневно в разное время суток — от раннего утра до вечера. Инспекторы фокусируют внимание на участках с массовым цветением: именно там чаще всего появляются «цветочные туристы».
Каждую весну мы отслеживаем, где начинается цветение подснежников, затем колокольчиков, позже — пионов. Там, где больше цветов, мы усиливаем патрулирование. В прошлом году серьезных нарушений зафиксировано не было — территория большая, но люди стали более сознательными.
Экологи призывают горожан любоваться первоцветами в естественной среде, фотографировать их, но не срывать. Даже один сорванный цветок может нарушить хрупкий баланс популяции редкого вида. А букет из магазина или выращенные на даче цветы станут не менее красивым и законным украшением дома.