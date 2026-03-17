Россиянам напомнили о возможности отсудить компенсацию, если докажут, что коллега на работе заразил их

Юрист Колодяжная: при заражении от коллеги можно отсудить компенсацию.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут получить компенсацию, если докажут, что коллега на работе стал источником заражения их каким-либо заболеванием.

«Пострадавшие от его [больного сотрудника] действий или бездействия коллеги имеют право подать в суд гражданский иск для компенсации расходов на лечение и медикаменты, а также утраченного заработка за период болезни и морального вреда», — сказала ТАСС старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Анастасия Колодяжная.

Юрист подчеркнула, что пострадавшие должны доказать не только то, что заражение произошло по вине коллеги, но и то, что они понесли из-за этого убытки и потерпели моральный вред.

