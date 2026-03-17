«Триколор» запустил вещание с нового спутника: 80 каналов от Калининграда до Владивостока

Оператор спутникового телевидения «Триколор» объявил о запуске проекта «Триколор Федеральный» на новой орбитальной позиции 75 градусов восточной долготы. Вещание стартовало 17 марта — на несколько месяцев раньше запланированного срока. Причина — выход из строя спутника «Экспресс-АТ1», из-за чего часть абонентов с 4 марта потеряла сигнал. Новый спутник…

Оператор спутникового телевидения «Триколор» объявил о запуске проекта «Триколор Федеральный» на новой орбитальной позиции 75 градусов восточной долготы. Вещание стартовало 17 марта — на несколько месяцев раньше запланированного срока. Причина — выход из строя спутника «Экспресс-АТ1», из-за чего часть абонентов с 4 марта потеряла сигнал.

Новый спутник покрывает практически всю территорию России — от Калининграда до Владивостока. Подъём сигнала ведётся с собственного телепорта оператора. На первом этапе зрителям доступно 80 телеканалов, в ближайшее время список расширят.

Техническая служба «Триколора» усилила сигнал на спутнике «Экспресс-АМУ1», который принимают 90% клиентов. Там вещание не прерывалось. Для регионов вне зоны его покрытия в рекордные сроки развернули новый проект.

Коммерческий директор компании Олег Стручковский подчеркнул, что оператор взял на себя все технические и финансовые вопросы перехода. «Наш приоритет — забота о клиенте. Мы сделаем всё, чтобы переход прошёл максимально комфортно», — заявил он.

Новая орбитальная позиция позволит повысить стабильность сигнала в ряде регионов и расширить зону покрытия.