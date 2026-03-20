Риэлторы объяснили, почему Лепс и Сиган не могут продать особняки на Рублевке: причин несколько

Нестандартная архитектура и высокие цены стали причинами того, что подмосковные особняки американского актера Стивена Сигала и российского певца Григория Лепса пока не нашли своего покупателя. Об этом со ссылкой на риэлторов сообщает РИА Новости.
Эксперты отметили, что изначально Сигал выставил особняк за 700 млн рублей. А дом с участком Лепса почти год стоит на продаже на 1,5 млрд рублей. Но сейчас российский артист снизил цену до 550 млн рублей, но сократилось и содержимое лота: теперь в него входят только основной дом и 20 соток земли. Однако это не помогло, ни один из лотов пока не реализован.
«В целом, для элитной загородной недвижимости это нормальная ситуация: сделки в сегменте дорогих резиденций редко происходят быстро», — отметила директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева, говоря о продаже особняка Сигала.
А Диана Достовалова из Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) добавила, что дом Лепса еще не нашел покупателя из-за индивидуализированной нестандартной постройки, у которой не так много интересантов.
Ранее Григорий Лепс продал виллу в Таиланде за 92 миллиона рублей. Такое решение было принято из-за того, что семья звезды там бывала крайне редко.
О том, что 73-летний актер Стивен Сигал продает один из своих объектов недвижимости в нашей стране, стало известно в январе этого года. Сплетничают, что артист приобрел уже новый дом в Подмосковье, но чуть поменьше.