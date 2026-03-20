Дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области 20 марта

В Ростовской области в ночь на 20 марта была отражена воздушная атака. Об этом сообщает в канале МАХ минобороны России.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о возможных разрушениях на земле уточняется.
Всего минувшей ночью в стране были сбиты 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Черного моря, по два — над Белгородской областью и Республикой Крым, по одному — над Брянской и Ростовской областями.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
