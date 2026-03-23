Деревянный мост рухнул прямо под траурной церемонией: гроб с усопшим удалось достать из воды

В Перу прямо под траурной процессией обрушился деревянный мост, едва не отправив гроб с усопшим в бурную реку. Инцидент произошел в департаменте Кахамарка, когда местные жители несли тело к месту последнего упокоения. Об этом сообщает издание Need To Know.
Трагикомичный случай зафиксировала камера очевидца 17 марта недалеко от деревни Ланчема. Семье и друзьям покойного предстояло пересечь реку по старому бревенчатому сооружению, надежность которого давно вызывала опасения. Когда процессия оказалась в центре конструкции, она не выдержала нагрузки, переломилась пополам и рухнула в воду.
По информации источника, в результате происшествия никто из участников церемонии не пострадал. Сам гроб удалось оперативно извлечь из реки, после чего похороны продолжились без дополнительных эксцессов.
Местные жители отмечают, что мост давно находился в аварийном состоянии и требовал ремонта. Окончательно конструкцию добили прошедшие в регионе недавние ливни, которые размыли опоры.
