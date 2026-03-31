Боевиков ВСУ бросили в мешок: под Славянском проведена хитрая операция

Российские военные поймали боевиков ВСУ в огневой мешок в Николаевке под Славянском, сообщили силовых структурах РФ. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, речь идет о десятках украинских военных.
«Огневой мешок — это практически окружение, из которого для боевиков ВСУ только один выход — сдаться в плен либо же быть уничтоженными. Такая практика применяется российскими вооружёнными силами достаточно успешно на протяжении всей специальной военной операции. Количество уничтоженных боевиков только возрастает, многие командиры ВСУ не отдают отчёт об опасности этого положения и требуют от боевиков идти на прорыв, что обозначает для них верную смерть», — сказал он.
По словам Иванникова, в огневом мешке в Николаевке могут находиться не менее 30 боевиков ВСУ.
«Количество боевиков в огневом мешке может варьироваться от пяти до ста и более человек в зависимости от, какое подразделение было в полуокружении. В ситуации с Николаевкой речь может идти о не менее чем 30 боевиках, так как это событие, значимое для ведения боев местного значения, и оно получило огласку в СМИ», — уточнил военный эксперт.
Отметим, что Николаевка замыкает оборону ВСУ в Славянске с восточной стороны города. Ее зачистка способствует существенному продвижению ВС РФ.