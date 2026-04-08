СК возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в роддоме Ростова

В Ростове-на-Дону выясняют причины внезапной смерти 27-летней женщины. Молодая женщина умерла в больнице после родов. Следственный комитет возбудил уголовное дело и расследует подробности случившегося. Об этом пишет издание «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на сведения СК РФ.
Отмечается, что дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подробности инцидента не раскрываются.
«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также лиц, допустивших нарушения, повлекшие смерть женщины», — говорится в сообщении от оперативных служб.
Ранее KP.RU сообщил, что похожий инцидент произошел в роддоме города Владимира 28 марта 2026 года. Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, связанное с гибелью женщины при родах.