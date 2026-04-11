Индекс промпроизводства в Нижегородской области вырос в феврале на 14,9%

Промышленное производство в Нижегородской области в феврале 2026 года набрало обороты. По данным Нижегородстата, индекс промпроизводства по сравнению с январем текущего года увеличился на 14,9 процента. В годовом выражении относительно февраля 2025-го рост составил 2,1 процента.
При этом в январе-феврале 2026 года индекс промпроизводства к аналогичному периоду прошлого года достиг отметки 96,2 процента.
Основной вклад в экономику региона внесли обрабатывающие предприятия. За январь и февраль они отгрузили товаров собственного производства, а также выполнили работ и услуг на сумму 287,7 миллиарда рублей. Еще 35,3 миллиарда рублей пришлось на обеспечение энергией, газом и паром, 8,2 миллиарда — на водоснабжение и утилизацию отходов, и один миллиард рублей дала добыча полезных ископаемых.
Хотя обрабатывающий сектор в целом за два месяца показал снижение объемов на 4,9 процента по сравнению с началом 2025 года, ряд отраслей продемонстрировал уверенный подъем. В лидерах роста оказалось производство готовых металлических изделий, прибавившее 22,4 процента. Значительно вырос выпуск напитков — на 17,9 процента, а также пищевых продуктов — на 5,9 процента.
Среди конкретных товаров статистика фиксирует резкое увеличение выпуска специального оборудования, рост в 3,4 раза. Производство конструкций и деталей из черных металлов увеличилось в 2,3 раза. Почти на треть вырос выпуск измерительных приборов и инструментов.
В пищевой промышленности заметно прибавили сливочное масло, выпуск которого подскочил на 61,5 процента, а также сыры и безалкогольные напитки. Нарастили объемы и производители мяса птицы, спецодежды, моющих средств и пластмасс в первичных формах.