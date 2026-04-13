В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте

Депутат Госдумы Артём Прокофьев в беседе с NEWS.ru назвал условие, при котором проезд в общественном транспорте может стать бесплатным.
По его словам, сейчас формируется новая цифровая реальность, в которой любые сервисы, включая жизненно важные, могут внезапно выходить из строя — от банковских приложений до транспортных систем. При этом государство на протяжении долгого времени последовательно сокращало использование наличных денег.
В качестве примера депутат привёл ситуацию, которая произошла 3 апреля в московском метро. Тогда из-за сбоя оплаты бесконтактными банковскими картами пассажиров начали пропускать бесплатно, чтобы они могли добраться до места назначения.
Артём Прокофьев подчеркнул, что необходимо законодательно закрепить правило: если из-за технических сбоев в работе платёжных сервисов, валидаторов или терминалов пассажиры не могут оплатить проезд, муниципальные перевозчики обязаны предоставлять услуги бесплатно.