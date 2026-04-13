В Волгограде на весну и всё лето закрывают часть дороги по ул. Ангарской

В Дзержинском районе Волгограда в связи с реконструкцией с утра 14 апреля и до 2 сентября перекроют участок ул. Ангарской. О введении временной схемы движения сообщили в городской администрации.

С 8.00 14 апреля до 2 сентября полностью движение транспорта перекроют на Ангарской в границах от проезда Бузулукского до шоссе Авиаторов.

— Объехать место проведения работ можно по проезду Бузулукскому и ул. Авторемонтной, комплексно восстановленным ранее, — рекомендуют водителям в мэрии.

Напомним, что в рамках реконструкции подрядная компания должна будет расширить участок востребованной дороги с двух до четырех полос. Вплоть до шоссе Авиаторов рабочие также должны построить тротуары и смонтировать освещение. Предположительно полный цикло работ завершится к концу 2026 года.

Ранее фотограф ИА «Высота 102» побывал на Ангарской и показал, на каком этапе сейчас работы.