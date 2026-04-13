150 млн рублей выделят на информатизацию нижегородских медучреждений

Нижегородская область получит 150 млн рублей на информатизацию здравоохранения в 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Такое распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего между разными регионами распределено 10 млрд рублей.
Деньги помогут улучшить взаимодействия информационных систем нижегородских медорганизаций, а также внедрить электронный документооборот, в том числе с помощью ИИ. Никитин также отметил, что уровень цифровизации в разных поликлиниках и больницах сейчас отличается. Задача — «довести процессы до идеала» и сделать медпомощь более качественной и доступной.
Это является приоритетной целью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».