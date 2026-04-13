Нечисть принесет несчастья! Что запрещено в Марьин день, 14 апреля 2026 года

В юности она вела порочную жизнь, но однажды, когда попыталась войти в храм Гроба Господня в Иерусалиме, неведомая сила удерживала её у входа. Осознав своё падение, она стала молиться перед иконой Богородицы, после чего смогла войти в храм. Затем она удалилась в Иорданскую пустыню, где провела 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах, достигнув высочайшей святости. В народе к ней обращались за защитой от сглаза и дурного слова, а также с молитвами о прощении грехов и семейном благополучии.