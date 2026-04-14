Перекус закончился скандалом: в Темиртау водитель автобуса сорвался на пассажира

В Темиртау в центре скандала оказался рейсовый автобус. Водитель выгнал пассажира из-за того, что тот перекусывал в салоне, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В соцсети распространилось видео конфликта, во время которого водитель грубо обошелся с пассажиром:
«Не столовая тебе здесь, ишак… Выходи! Рот закрой!» — заявил 43-летний шофер и высадил оппонента.

По информации КТК, в полиции на грубияна составили административный протокол — за оскорбительные высказывания. Решение вынесет суд.

В автопарке подтвердили, что есть в салоне не разрешается, так как потом на мусор жалуются сами пассажиры.

Отметим, что подобные конфликты не редкость.