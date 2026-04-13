Серийное производство складного FPV-дрона «Матрешка» запустили в России

Компания «Кравт» в Санкт-Петербурге вывела на серийное производство инновационный FPV-дрон под названием «Матрешка». Его отличительная черта — уникальная складная конструкция и компактная упаковка в виде трубчатого контейнера. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).
Коптер оснащен складными лучами, что позволяет уместить его в специальный тубус. Этот контейнер не только обеспечивает удобство хранения и транспортировки, но и поддерживает аккумулятор дрона в оптимальном состоянии, вплоть до подогрева при необходимости.
Разработчики из «Кравт» предлагают доставлять «Матрешки» в войска в специальных «пакетах», содержащих до 29 тубусов с дронами, с возможностью питания от внешней сети. Это значительно упрощает приведение беспилотника в полную боевую готовность в кратчайшие сроки.
Еще одной особенностью «Матрешки» является универсальный разъем, позволяющий оперативно менять модули связи или устанавливать оптоволоконные катушки, адаптируясь к различным условиям радиоэлектронной обстановки и задачам.
— Во многом похожий БПЛА недавно представила американская компания Vector. Она разработала складной дрон с модульной архитектурой Hammer F1. Однако резидент ЦБСТ пошел несколько дальше, предложив компактную систему хранения и умного подогрева, — передает ТАСС.
Концерн «Калашников» недавно успешно завершил испытания инновационных 5,45-миллиметровых многопульных патронов, специально разработанных для борьбы с дронами в зоне проведения специальной военной операции.