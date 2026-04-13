Диетолог объяснила вред ПП-десертов

Сладости, которые, якобы не содержат сахара и считаются полезными, на деле обычно не отличаются калорийностью от привычных десертов. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» диетолог Анастасия Лебедева.
— Смузи-боулы с ягодами, фруктами и гранолой содержат фруктовый сахар. Добавленные топпинги и гранола увеличивают калорийность, поэтому регулярное употребление таких тарелок может мешать контролю веса, — объяснила она.
Что касается альтернативных чизкейков или пирожных, в их составе часто присутствуют заменители сахара и жирные сливочные компоненты. Они, как и сахар, провоцируют скачки инсулина, добавила специалист.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что гранола, фитнес-мюсли и различные фитнес-батончики для ЗОЖ создают лишь видимость пользы, но при регулярном употреблении не способствуют улучшению здоровья.