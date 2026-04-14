Что можно, а что нельзя делать во Вторник Светлой Седмицы 14 апреля 2026

14 апреля 2026 года в православном календаре — день особого переплетения смыслов. С одной стороны, это Вторник Светлой седмицы (Купальница) — время, когда пасхальная радость еще не сходит с земли, а с другой — день чествования Иверской иконы Божией Матери и памяти преподобной Марии Египетской.
В народе эту дату ласково называли «Марья — Пустые щи» (запасы капусты подходили к концу), но дух дня диктует совсем иное: природа пробуждается, и человеку надлежит стать частью этого светлого обновления.
Что можно делать 14 апреля 2026.
Этот день создан для того, чтобы «разговеться» душой. Главное правило — пребывание в движении и общении.
Выйти на природу и умыться водой. Древнее имя «Купальница» обязывает: умывание чистой (желательно проточной) водой с молитвой о здравии считается залогом телесной крепости на весь год. Это знак очищения от скорбей Светлой седмицы. Радоваться общению. Одиночество 14 апреля противопоказано. Водите хороводы, играйте в простые игры, навещайте родных. Считается, что веселые песни и смех в этот день притягивают благополучие. Обновить гардероб. Следуя народным приметам, в этот день полезно купить новую одежду или обувь — они прослужат долго. Однако крупные, судьбоносные приобретения (например, дом или машину) лучше отложить, чтобы избежать неудач. Помянуть предков делом. Не отказывайте в милостыне и помощи. Отказ в этот день, по поверьям, может переложить на вас груз чужих невысказанных обид.
Чего категорически нельзя делать 14 апреля.
Несмотря на праздничный настрой, запреты существуют как церковные, так и бытовые. Нарушить их — значит лишить себя пасхальной защиты.
Унывать и роптать. Печаль и жалобы на усталость считаются тяжким грехом в дни Пасхи. Это проявление неблагодарности. Валяться в постели до обеда. Излишний сон после восхода солнца «расслабляет душу» и отгоняет удачу. Стричь волосы (особенно женщинам). Народная примета гласит: если девушка возьмется за ножницы 14 апреля, она рискует отпугнуть мужское внимание и любовь. Мыть полы в детской. Суеверие предупреждает: такая уборка может «вымыть» здоровье ребенка. Ссориться и хвастаться. Ругань навлекает проблемы со здоровьем, а похвальба своими добрыми делами сводит их на нет. Оставлять дверь открытой. Незамужним девушкам наказывали закрывать дверь за собой сразу, иначе будущий супруг может оказаться неверным. Задерживаться после заката. В темноте 14 апреля легко подхватить сглаз или порчу.
Приметы погоды и судьбы.
Наши предки следили за мелочами, чтобы узнать будущее:
Бабочки и пчелы: Если 14 апреля уже летают бабочки или проснулись пчелы — год будет сытным, сладким и изобильным. Гроза: Гром в этот день сулит засушливое лето, но если раскаты короткие и громкие — жди устойчивого тепла. Облака: Ярко-синие тучи предвещают тепло и дождь. Корова: Если скотина беспокоится и ревет — погода испортится.
Именинники дня: Ефим, Макар, Мария (Марья).
14 апреля 2026 года — уникальный момент, когда церковное торжество (Иверская икона и Пасха) сливается с языческим задором проводов холода. Не сидите дома, смейтесь, умывайтесь родниковой водой и не бойтесь быть счастливыми — это разрешено строгим уставом Светлой недели.
Кто такая Мария Египетская.
В истории христианства есть имена, которые вызывают умиление, уважение или тихую радость. Но есть имя, которое заставляет замереть в благоговейном трепете даже самых опытных монахов. Это имя — Мария Египетская. Её житие — это не просто биография святой, это, пожалуй, самый шокирующий и вдохновляющий «роман» о силе духа, когда-либо известный человечеству. В православной традиции она стоит в одном ряду с великими пророками и апостолами, а её подвиг почитается как образец высочайшей степени покаяния. Если вы хотите понять, как выглядит абсолютное падение и абсолютный взлет души, вам стоит узнать историю женщины, которую Церковь называет Преподобной Марией Египетской.
Детство и юность: начало пути в никуда.
Мария родилась в Египте, вероятно, в V веке. Согласно житию, записанному Софронием Иерусалимским, уже в двенадцатилетнем возрасте она покинула родителей и ушла в Александрию. Этот город был тогда не просто столицей Египта, а настоящим центром античного мира, местом, где смешивались культуры, богатство и, конечно, пороки. Александрия кипела соблазнами, и юная, своенравная девушка попала в этот водоворот.
Важно понять ключевую деталь ее биографии: она не стала жертвой обстоятельств, её не продали в рабство и не обманули. Мария Египетская выбрала путь распутства абсолютно добровольно. Она не брала за свои услуги денег, потому что, как она сама позже признается, её вела не жадность, а непреодолимая, болезненная страсть к разврату. Она жила только ради того, чтобы соблазнять и падать. Семнадцать лет она провела в этом состоянии, став притчей во языцех для александрийцев. Её не интересовала еда, одежда или дом — только бесконечная погоня за плотским удовольствием.
Переломный момент: путь в Иерусалим.
Казалось, что душа этой женщины погибла навсегда. Однако случай (или как верят христиане — Промысел Божий) изменил всё. Однажды Мария увидела толпу людей, направляющихся к пристани, чтобы сесть на корабль, идущий в Иерусалим. В ней не было религиозного рвения. Ей просто стало скучно, и она захотела сменить обстановку, чтобы искать новые приключения. Она подсела к паломникам на корабль, ведя себя вызывающе и развращая попутчиков в дороге.
Мария Египетская прибыла в Святую Землю не как богомолец, а как охотница за «жертвами». И здесь случилось событие, которое стало точкой бифуркации её судьбы. Когда она попыталась войти в храм Гроба Господня, чтобы посмотреть на праздник Воздвижения Креста Господня, невидимая сила отбросила её назад. Она пробовала пройти в двери снова и снова, но толпа людей входила внутрь, а её ноги будто упирались в каменную стену.
Это было первое в её жизни потрясение. Тело, которое она привыкла считать единственной ценностью, вдруг оказалось бессильным. Она осознала, что её грехи стали стеной между ней и Богом. Это озарение было настолько сильным, что разбило вдребезги её старую сущность.
Великое покаяние: рождение новой Марии.
У входа в храм стояла икона Богородицы. Мария Египетская упала перед ней на колени и начала молиться. Но это была не та вежливая молитва, которую люди читают по привычке. Это был крик отчаяния, смешанного с надеждой. Она не просила богатства или здоровья, она просила разрешения увидеть Крест Господень, пообещав Богородице, что после этого немедленно отречется от мира и уйдет в пустыню навсегда.
После этой молитвы она смогла войти в храм. Увидев святыню, она поняла, что Бог её простил. Но самое сложное было впереди. Она сдержала слово, данное Матери Бога. Причастившись Святых Таин, Мария Египетская ушла за реку Иордан в пустыню. Ей было тогда около 29 лет.
Жизнь в пустыне: 47 лет ада на земле.
То, что произошло дальше, невозможно представить современному человеку, живущему в комфорте. Пустыня, куда удалилась Мария, — это не просто песчаные дюны. Это место невыносимой жары днем и ледяного холода ночью, место, где нет воды, нет еды, нет никакого укрытия от диких зверей. Она ушла туда без запасов продовольствия, без одежды (у неё был только ветхий плащ), без денег.
Первые 17 лет в пустыне стали для неё продолжением физических мук, только теперь это была борьба не с внешним миром, а с собственным телом и прошлыми привычками. Житие рассказывает, что её преследовали дикие желания. Ей вспоминались песни, вино, объятия, и у неё не было сил подавить эти мысли. Она голодала, страдала от жажды, а её разум продолжал рисовать картины прошлого. Мария Египетская боролась с этим единственным доступным оружием — молитвой. Она падала на голую землю и плакала часами, вымаливая помощь у Богородицы, которую считала своей Наставницей.
Её едой была скудная пустынная растительность. Годами она не видела ни одного человеческого лица. Её одежда истлела, а волосы выгорели и спутались так, что прикрывали тело от солнца. Но через 17 лет мук наступила тишина. Страсти отступили. Измученное тело перестало бунтовать, и в душе воцарился мир. Ещё 30 лет она провела в пустыне в полном безмолвии.
Встреча с Зосимой: как узнали о подвиге.
Мир никогда бы не узнал об этой великой женщине, если бы в пустыне не оказался иеромонах Зосима из палестинского монастыря. Он был строгим подвижником, но страдал гордыней: ему казалось, что он достиг вершин святости. Чтобы смирить его, Бог послал ему встречу с Марией.
Бродя по пустыне во время Великого поста, Зосима увидел тень человеческого тела. Приблизившись, он ужаснулся: перед ним стояло полностью обнаженное, черное от солнца существо с белыми, как снег, волосами. Испугавшись мужского взгляда, Мария прикрылась ими, как одеждой. Она назвала Зосиму по имени, которого он ей не говорил, и попросила дать ей плащ, чтобы прикрыть наготу.
Это был первый раз за 47 лет, когда она говорила с человеком. Она попросила священника причастить её через год у Иордана. Зосима был потрясен, когда увидел, что во время молитвы святая приподнимается над землей. На следующий год он взял Святые Дары и отправился на берег реки. Ночью он увидел, как Мария перешла Иордан посуху, как по суше, чтобы принять Причастие. После этого она перекрестила воду и так же чудесно вернулась обратно.
Последние минуты и великое наследие.
Через год Зосима снова пришел в пустыню на то же место, чтобы найти свою духовную наставницу. Он нашел её тело. Она скончалась, сложив руки на груди в позе молящейся. По удивительной воле Божией, она умерла в ту же ночь, когда приняла последнее Причастие из рук Зосимы. Ей было около 76 лет.
Зосима хотел похоронить её, но земля была каменной. В отчаянии он увидел надпись, нацарапанную на песке рядом с телом: «Отец Зосима, похорони тело смиренной Марии. Предай земле землю. Я умерла в ночь страстей Господних, причастившись Божественных Таин». Рядом была подпись. Зосима понял, что она, будучи неграмотной (она никогда не умела читать), чудесным образом знала всё Писание и могла писать. Помочь ему похоронить тело пришел лев. Царь зверей лапами вырыл яму для праха святой, после чего покорно удалился.
Почему её память празднуют дважды в году.
В православном календаре с именем Марии Египетской связаны две важные даты. Первая — это воскресенье 5-й недели Великого поста. Именно в этот день Церковь выносит её житие для всеобщего чтения, чтобы показать верующим, насколько сильным может быть покаяние. Вторая дата — 14 апреля (1 апреля по старому стилю). Это день её преставления (смерти). В 2026 году этот день выпадает как раз на Вторник Светлой седмицы, что добавляет этой дате ещё большего символического значения: воскресшая душа грешницы встречается с Воскресшим Христом.
Чему нас учит история Марии Египетской.
История Марии Египетской наносит сокрушительный удар по всем современным стереотипам о психологии. В обществе принято вешать ярлыки: если человек упал — он навсегда «бывший», если совершил преступление или грех — путь обратно закрыт. Житие этой святой кричит об обратном: не существует такого греха, который был бы больше Божьей любви.
Мария Египетская — это образец абсолютного отказа от гордости. Она не просто перестала грешить, она ненавидела свой прошлый образ жизни до глубины души. Её покаяние было не формальным «извините», а полной перезагрузкой личности. Она сожгла мосты: не вернулась в мир, не написала мемуаров, не стала учить других на расстоянии. Она ушла, чтобы спасти свою душу в условиях, где спастись невозможно.
Для современного человека, погруженного в информационный шум, культ еды, удовольствий и комфорта, пример 47-летнего стояния в пустыне кажется безумием. Но это безумие высшего порядка. Оно доказывает, что душа человека сильнее тела, что воля может победить инстинкты, и что одиночество может стать раем, если с тобой Бог.
В церковных песнопениях Марию Египетскую называют «прекрасной невестой Христовой». Она прошла путь от блудницы, которую сторонились все, до святой, перед которой преклоняются миллионы. Она — живое доказательство той истины, что для Бога не важна «биография», Ему важно направление сердца в последний момент. И пока бьется сердце, путь к святости открыт каждому, даже тому, кто считает себя потерянным навсегда.