Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голубоглазый заяц и яйца на пальмах: Пугачёва показала, как празднует Пасху

Члены семьи Примадонны разъехались по миру.

Источник: Клопс.ru

Алла Пугачёва отмечает Пасху вместе с огромным голубоглазым зайцем или кроликом, в окружении больших яиц, подвешенных на пальмах. Фотографии Примадонна выложила в соцсетях в понедельник, 13 апреля.

«Светлый праздник прошёл, а свет в душе остался», — подписала фотографию Пугачёва.

Артистка не указала, где именно сделаны снимки. Пользователи предположили, что это Кипр, где певица живёт несколько лет. При этом члены семьи Пугачёвой сейчас активно путешествуют. Муж и дети отправились в Нью-Йорк, дочка Кристина и внучка Клавдия — в Майами.

Шура высказался о возвращении Пугачёвой в Россию.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше