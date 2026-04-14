В Хабаровске после майских обновят Амурский и Уссурийский бульвары

В Хабаровске ремонт Амурского и Уссурийского бульваров стартует сразу после майских праздников — сообщает MAX-канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.
Глава региона осмотрел территории вместе с мэром города Сергеем Кравчуком и заместителем мэра — директором департамента архитектуры, строительства и землепользования Олегом Сутуриным.
Благоустройство бульваров является частью мастер-плана развития Хабаровска. Проект реализуется поэтапно: до конца апреля планируется завершить конкурсные процедуры, определить подрядчиков и заключить контракты на строительно-монтажные работы.
Как сообщил Олег Сутурин, приступить к работам планируется 11 мая.
«До конца апреля будет подписан контракт. Выполнение работ — после майских праздничных дней, 11 мая. Уже зайдём на СМР. За 10 дней — мобилизация и трудовые ресурсы», — отметил он.
По словам заместителя мэра, основной этап строительно-монтажных работ планируется завершить до 1 сентября, а полностью благоустройство — до 1 ноября.
«Участок — от улицы Пушкина до улицы Широнова», — уточнил Сутурин.
По словам главы региона, при обновлении сохранят основные пешеходные маршруты, но наполнят пространство современными элементами.
«Мы сохраним основные пешеходные оси, но насытим пространство современными арт-объектами, малыми архитектурными формами, детскими игровыми комплексами и уличными тренажёрами. Спроектированы вело- и беговые дорожки», — отметил Дмитрий Демешин.
Отдельно он обратил внимание на необходимость информирования жителей.
«Благоустройство бульваров очень волнует горожан, ко мне поступает много вопросов на эту тему. А значит, мы плохо информируем жителей о своих планах», — сказал губернатор.
Он поручил установить на бульварах информационные стенды с полным планом работ и сроками их реализации — с начала и до завершения всех этапов, запланированных до 2029 года.