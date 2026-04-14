У самого доброго кондуктора России возникли серьезные проблемы с соседями: дошло до рукоприкладства

Не у всех россиян получается сохранять хорошие отношения с соседями. Это подтвердил и опрос, проведённый сайтом KP.RU. Мы попросили читателей поделиться советами, как жить в ладу с соседями. Некоторые вместо этого поделились своей болью и рассказали о конфликтах с теми, с кем живут на одной лестничной площадке или в соседнем доме.
О десятилетнем противостоянии с соседом рассказал Виктор Лукьянов, житель Санкт-Петербурга, известный как «самый добрый кондуктор» в городе.
Лукьянова избил сосед, с которым он раньше дружил. Поводом для конфликта послужило то, что кондуктор собирает алюминиевые банки, чтобы сдавать их как вторсырьё. Сосед расценил это как антисанитарию, хотя Лукьянов утверждает, что перед тем, как сдать банки, хранит их в чистых мешках и не допускает, чтобы возникали дурные запахи.
«В апреле 2024 года сосед меня чуть не убил: черепно-мозговая травма, сотрясение. Судимся уже полтора года. Прошло 27 заседаний, но так ничего и не решилось. С кулаками нападать он перестал, но обстановка в подъезде по-прежнему тревожная», — рассказал Лукьянов.
