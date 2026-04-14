Нутрициолог Чаевская рассказала, какие напитки помогают бороться с тревожностью

Стресс стал неотъемлемой частью жизни многих людей, но не всегда стоит сразу прибегать к медикаментозному лечению. Снизить уровень тревожности можно разными методами, в том числе, заварив чашку чая. Нутрициолог Наталья Чаевская в беседе с NEWS.ru рассказала, что некоторые напитки могут мягко успокоить нервную систему и помочь восстановить внутреннее равновесие.
Ромашковый чай особенно выделяется среди них благодаря своему успокаивающему действию. В нём содержится апигенин, который взаимодействует с рецепторами в мозге аналогично транквилизаторам, но без побочных эффектов. Употребление одной чашки ромашкового чая вечером может снизить уровень кортизола — гормона стресса — на 15−20%, отметила Чаевская.
Зелёный чай действует иначе. Аминокислота L-теанин, содержащаяся в нём, проникает в мозг через гематоэнцефалический барьер и стимулирует выработку альфа-волн, характерных для состояния расслабления, похожего на медитацию. При этом L-теанин не вызывает сонливости, а только помогает уменьшить тревожность.
Тёплое молоко с мёдом — это не просто старый народный рецепт. Молоко содержит триптофан, который является предшественником серотонина и мелатонина — гормонов, способствующих расслаблению и улучшению настроения. Мёд помогает триптофану быстрее усваиваться и достигать мозга. В результате человек чувствует себя спокойнее и расслабленнее.
Настой пустырника и валерианы также эффективен для борьбы с тревогой, но их лучше принимать курсом, а не разово. Эти травы снижают возбудимость нервной системы и помогают при хронических состояниях тревожности. Однако важно помнить о некоторых правилах: избегайте употребления напитков с кофеином и сахаром, так как они могут усиливать тревожность.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, какими напитками нельзя запивать лекарства.